Saludos del Real Madrid. | Fuente: Real Madrid

Este 2019 no fue precisamente un buen año para el Real Madrid. No consiguió La Liga, la Copa del Rey ni la Champions League. Incluso, no ganó ninguno de los cuatro clásicos que disputó con su clásico rival, el Barcelona: empató dos (0-0 y 1-1) y perdió los otros (3-0 y 1-0).



Pero, en la capital de España, eso ya es pasado. Ahora el objetivo es enfocarse en el año que está próximo a iniciar. Así lo entienden jugadores, cuerpo técnico y dirigencia merengue. En ese sentido, en la previa del arranque del 2020, dos jugadores y el entrenador expresaron sus deseos para este Año Nuevo a través de videos publicados en las redes sociales del club.

"Vamos a dar lo máximo para que los aficionados estén muy orgullosos de nosotros. Siempre va a ser así. Es con ustedes que nosotros vamos a poder conseguir cosas importantes este año. No voy a pedir mucho más porque siempre pedimos. Lo importante es seguir con la buena dinámica. Estamos todos muy enchufados con lo que estamos haciendo", dijo Zinedine Zidane.

Otro que manifestó sus deseos fue Sergio Ramos. "Para el 2020 pedimos muchos éxitos a nivel profesional para todo el equipo, llegar vivos a las tres competiciones, como siempre nos gusta llegar, estando bien en La Liga, hacer buen papel en Champions y Copa del Rey. A nivel personal, que me sigan respetando las lesiones y poder disfrutar partidos con mi club, que es lo que más feliz me hace", dijo.



Marcelo no fue ajeno a los saludos previos al Año Nuevo. "Lo que deseo es salud porque creo que sin salud es imposible conseguir las cosas que quieres. Deseo muchos éxitos en 2020, mucha alegría, cosas buenas y, a nivel personal, que no tengamos ninguna lesión, que seamos felices, que disfrutemos la vida y, sobre todo, dentro del campo, que es lo más bonito", aseguró.