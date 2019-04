El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane. | Fuente: EFE

Si en la conferencia previo a la derrota (1-0) ante Rayo Vallecano mostró su lado más bromista, Zidane Zidane ahora no ocultó su desazón por el bajo rendimiento de sus jugadores en el Estadio de Vallecas.

Zidane criticó duramente a sus jugadores y destacó que no hicieron "nada desde el minuto uno al final", pese al ‘casting’ que está realizando de cara a definir su plantilla para la próxima campana.

“No hemos encontrado el gol pero no es solo eso, hoy no hicimos nada desde el minuto uno al final. Nada a todos los niveles, no solo en el del gol", señaló.

"A veces no marcas pero sin tener ocasiones ni jugar a nada es imposible. Estoy muy enfadado porque nuestra imagen ha sido mala y soy el responsable, no solo los jugadores. Hay que pedir perdón por lo que hicimos todos hoy", añadió.

En otro momento, Zidane dijo que Real Madrid no puede jugar así. “Tenemos tres partidos para que acabe esta temporada para todos. Hoy no hay nada bueno, cero", puntualizó.

Antes del cierre del campeonato, Real Madrid debe enfrentar a Villarreal, Real Sociedad y Betis.