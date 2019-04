Tras la destitución de Santiago Solari, Zinedine Zidane volvió a asumir la dirección tecnica de Real Madrid. | Fuente: EFE

Real Madrid venció 3-2 al Huesca por la fecha 29 de la Liga Española. Zinedine Zidane valoró la victoria frente al Huesca por tres goles a dos en un partido en el que incluyó novedades, como Luca y Brahim Díaz, pero aseguró que sus alineaciones no las hace "para contentar a todos".

"Intento hacer el mejor equipo posible para ganar un partido. Después de un parón de selecciones es importante cambiar. Yo no creo que cuando tu empiezas la temporada vayas a ganar trofeos con 11 jugadores, eso no existe ahora; en mi época sí pero ahora es imposible, entonces es mi forma de pensar e intento meter el mejor equipo posible para cada partido. No hago las alineaciones para contentar a todos, un jugador lo metes 50 partidos y lo quitas y está enfadado. Solo es mi forma de pensar y ya está", dijo en rueda de prensa.

El técnico blanco se mostró contento con la actitud de los jugadores a pesar de que no se estén jugando nada en los partidos que restan de temporada.

"Cuando estás en un equipo como el Real Madrid y sabes que no vas a ganar trofeos cuesta, pero somos todos profesionales y queremos acabar bien la temporada. La motivación es intrínseca y cada uno tiene su motivación. Nos cuesta, hay momentos dentro del partido que nos cuesta, pero es algo normal; yo me quedo con el esfuerzo porque hasta el final pensamos que se podía ganar y lo ganamos", comentó.

Por último, Zidane explicó la decisión de dar la titularidad a su hijo Luca, que se estrenó en partido oficial en el Santiago Bernabéu: "Cuando he hecho jugar a Luca no ha sido porque sea mi hijo, he hecho debutar a un jugador del Madrid. Eso es todo. Cuando vuelva a casa ya veremos, pero cuando he tomado esta decisión he pensado que era una buena oportunidad porque había un portero lesionado y otro volvía de jugar con su selección. Lo ha hecho bien, tiene carácter, personalidad y es un portero más. Hace 16 años que está en el Real Madrid y eso quiere decir mucho", explicó.

"No voy a hablar como padre porque soy entrenador del Real Madid. Lo único que pienso es que es bastante maduro, sinceramente yo creo que tiene carácter, personalidad y calidad para jugar. Técnicamente no tiene miedo y eso a mí me gusta, pero como otros jugadores aquí; no siente la presión del Bernabéu y eso me gusta", agregó.

(Con información de EFE)