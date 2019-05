Zinedine Zidane reemplazó a Santiago Solari en la dirección técnica del Real Madrid. | Fuente: AFP

Una de las sorpresas del Real Madrid con miras a su duelo ante Villarreal fue la ausencia del delantero galés Gareth Bale en la convocatoria. Para este compromiso, Zinedine Zidane dio a conocer su nómina de 18 jugadores y en ella no figuraba el atacante de 29 años, cosa que reforzó la hipotésis de medios españoles que el estratega francés no lo quiere en el equipo.

Luego de este partido, que terminó 3-2 a favor del Real Madrid, Zinedine Zidane se refirió a la no presencia de Gareth Bale en conferencia de prensa y negó que de ninguna manera le mandó un mensaje con ese hecho. El técnico de 46 años explicó que su labor es la lista de convocados y, para este duelo, simplemente decidió no incluir al británico,

"Tengo que hacer una lista de convocados y ya está. ¿La ausencia de Gareth Bale ha sido un mensaje para él? No, cada uno interpreta lo que quiere. Lo único que pasa es que tenga que elaborar una nómina y nada más" , dijo.

Por otro lado, Zinedine Zidane hizo un análisis del juego del Real Madrid y lamentó las dificultades que tuvieron en la parte final del cotejo. "Jugamos mejor que ante el Rayo Vallecano y me quedo con la mejor sensación, al igual que los jugadores. Estoy contento porque hemos quedado en casa. Tuvimos una desconexión final pero eso no puede pasar, no lo hicimos bien pero habían muchas cosas que influyeron", concluyó.