Con triplete de Karin Benzema, Real Madrid goleó 3-0 al Athletic de Bilbao por LaLiga. | Fuente: Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el momento dulce que protagoniza el francés Karim Benzema, autor de los tres tantos del triunfo ante el Athletic de Bilbao, al asegurar que "es el mejor delantero del momento".

"No sé si es el mejor nueve del mundo porque hay muchos buenos, pero lo que está haciendo Karim Benzema en el Real Madrid y a dos goles de su mejor registro, significa todo. Para mí es el mejor pero cada uno puede opinar. Lo que sí es seguro es el mejor delantero del momento con ocho goles seguidos", manifestó en rueda de prensa.

Con sus 30 goles en la presente campaña, Benzema se acerca a los 32 de su mejor marca en el Real Madrid. "Para mí no cambia nada, sé el jugador que es Karim y lo que puede aportar al equipo", explicó Zidane.

"Es verdad que lo que está haciendo a nivel de goles es impresionante y me alegro por él. Tiene confianza en sí mismo, sabe que siempre se pueden hacer mejor las cosas y quiere mejorar. Lo ha demostrado. Los demás le han ayudado y no me sorprende lo que hace", finalizó.

