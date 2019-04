Real Madrid vs. Athletic Bilbao por LaLiga Santander | Fuente: RPP Noticias

Real Madrid vs. Athletic Bilbao chocan este domingo, 21 de abril, por la fecha 33 de LaLiga Santander. El duelo se jugará en el Santiago Bernabéu, a partir de las 9:15 de la mañana y será transmitido en Sudamérica por DirecTV Sports (Brasil por ESPN). En México y Centroamérica por Sky.

El cuadro blanco prosigue su particular penitencia en una Liga que perdió en marzo, contando las jornadas para que llegue el final de un curso sin títulos grandes, con el objetivo de mejorar su juego ante los pocos aficionados con paciencia, frente a un Athletic que se juega Europa.



El 'vía crucis' madridista prosigue en un Santiago Bernabéu desencantado de su equipo, que se ha ido vaciando desde que el clásico de inicios de marzo enterrase las pocas ilusiones de remontada que quedaban. Ni la llegada de Zinedine Zidane devolvió la ilusión a una afición que, como los jugadores, ya enfoca la próxima temporada y espera nombres de fichajes de que renueven la esperanza.



Con la dificultad de competir sin jugarse nada, el técnico francés no sabe ya a qué apelar para que sus jugadores mejoren la imagen. Un duelo clásico liguero como el que enfrente al Real Madridcontra el Athletic Club de Bilbao es un buen momento para pedir una mejoría al menos del juego y el espectáculo, una vez que el objetivo de acabar segundo se va alejando.



La ilusión del madridismo de ver de nuevo en acción a Vinicius Junior tendrá que esperar unos días más. El brasileño ya entrena con el grupo pero Zidane no quiere forzar su vuelta. Es innecesario. Tras mes y medio fuera de los terrenos de juego aún no le ve en condiciones físicas de completar su recuperación y tendrá que esperar unos días más.



Son baja por lesión Thibaut Courtois en portería, Sergio Ramos y Álvaro Odriozola, último jugador en caer lesionado y que se perderá lo que resta de temporada por una lesión de clavícula que le obligó a pasar por el quirófano. Por contra, Zidane puede recuperar en el centro del campo a Toni Kroos superada la gastroenteritis que le impidió jugar el pasado lunes en Butarque, en el último tropezón madridista. (EFE)







Real Madrid vs. Athletic Bilbao: alineaciones probables:





Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Marco Asensio y Benzema.



Athletic: Herrerín; Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Beñat, San José; Muniain, Raúl García, Córdoba; y Williams.



Árbitro: Melero López (colegio andaluz).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 16.15.