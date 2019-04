El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante rueda de prensa. | Fuente: EFE

Zinedine Zidane, técnico francés del Real Madrid, destacó que se mantiene con energías después de cuatro partidos desde su regreso. Y dejó en claro que ya planea la próxima campaña.

"No me quema, estoy bien. Si los jugadores no están del todo bien quieren salir y hacerlo mejor. Lo vamos a intentar todos. En este club siempre se tiene en mente ganar cosas y este año no va a ser posible, es normal que sea un poco más complicado. Mi mente está aquí porque mi energía está para el próximo año y tengo buena energía. No estoy quemado", manifestó.

Señaló que habrá cambios en el Real Madrid, aunque lo hablará en su momento. "Solo puedo decir que estamos en eso y lo vamos a hablar en su momento, ahora tenemos que hablar de esta temporada y nada más. Los perfiles de jugadores los hablaré con el club porque se perfectamente lo que quiero, lo tengo claro en mi cabeza. Después veremos qué podemos conseguir en el mercado pero está claro que habrá cambios", dijo.

"No ha sido el mejor año del Madrid. Hay que aceptarlo y cambiarlo", agregó ‘Zizou’ en la antesala del choque frente al Athletic de Bilbao, a quien elogió su buen momento.

"Es un equipo (Athletic) que últimamente no ha perdido mucho y lo está haciendo mucho mejor ahora que en su inicio de temporada. Es un equipo bueno. Siempre ha sido un rival complicado de jugar y nos va a dar dificultades pero al mismo tiempo es un buen partido para hacerlo bien", culminó Zidane.

Real Madrid recibirá a Athletic de Bilbao por la fecha 33 de la Liga de España. La cita se realizará el domingo a partir de las 9:15 a.m. (hora peruana).