Zinedine Zidane fue uno de los técnicos de Gareth Bale durante su etapa en el Real Madrid. | Fuente: AFP

Zinedine Zidane aclaró sobre sus comentarios dados sobre Gareth Bale después de la derrota por 3-1 a manos del Bayern Munich. En conferencia de prensa, el director técnico de Real Madrid manifestó que en ningún momento le faltó el respeto al galés y solo indicó que el equipo estaba buscando su salida.

"A veces mi español es un poco liante. Primero, no le he faltado el respeto a nadie y menos a un jugador como Gareth Bale. Lo único que dije que fue que el club estaba tratando de darle su salida. El otro día, en el partido frente a Bayern Munich, no se cambió porque él no quería. Él sigue siendo futbolista del Real Madrid y hoy va a entrenar con nosotros con normalidad", dijo.

Por otro lado, Zinedine Zidane habló sobre el volante japonés Takefusa Kubo. Además de reconocer que viene trabajando de muy buena manera, evitó confirmar si se quedará en el primer equipo del Real Madrid al inicio de la siguiente temporada o si volverá al Castilla.

"No sé si es bueno o malo que todo el mundo lo vea, él sabe donde está. Yo creo que es un chico que está entrenando muy bien, no tiene miedo a jugar. Le gusta jugar al fútbol y eso es bueno, él sabe en el club que está y eso siempre va a ser así. Aquí estamos para preparar nuestra temporada y de momento está con nosotros. No veo lo que va a pasar después", sentenció.