Zinedine Zidane: "No es fácil jugar cada tres días, no podemos trabajar como queremos". | Fuente: AFP

Desde que se reanudó LaLiga española, Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, dejó en claro que cada uno de sus partidos restantes los jugarán como si fueran una final. Y hasta ahora lo han cumplido.

La 'Casa Blanca' ha sumado de a tres en sus últimos compromisos y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones por encima de FC Barcelona, quien le pisa los talones con tres puntos menos.

Sin embargo, al frecuencia de partidos que es cada tres días ya le pasa factura al equipo de 'Zizou', quienes no se han guardado nada en cada uno de los compromisos que ha disputado. Y el entrenador francés se ha referido al respecto.

"El equipo ha demostrado tener una actitud impresionante. No es fácil jugar cada tres días y no podemos trabajar como queremos. Pero le pasa a todos los equipos, nos está afectando a todos por igual. Yo veo todos los partidos y es lo que pasa a todos. Es normal, después de 60 días pero no va a cambiar la situación y hay que seguir trabajando", sostuvo Zidane.

Por otra parte, se mostró conforme con el partido que realizó Real Madrid frente a Mallorca y se refirió a Sergio Ramos, autor del segundo gol desde tiro libre.

"Es una satisfacción para nosotros que Sergio, nuestro capitán, haga goles”. Sobre su renovación, el galo volvió a repetir que quiere que “Sergio Ramos se retire en el Real Madrid”, precisó.