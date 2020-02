Gareth Bale fue uno de los titulares del Real Madrid en la victoria contra Osasuna. | Fuente: EFE/AFP

Zinedine Zidane volvió a sacar cara por Gareth Bale en medio de los rumores que indican un malestar por el desempeño del galés. El director técnico del Real Madrid señaló que el atacante nacido en Cardiff ha mostrado que es un elemento importante del plantel y volvió a descartar cualquier problema con él.

"Gareth Bale es un jugador importante y lo ha demostrado, no ha jugado en los 3 últimos partidos y ha hecho 70 minutos muy buenos a nivel defensivo. Luego, todos quieren que tengamos un problema con él, pero no lo hay. Hay muchos futbolistas y no es fácil gestionar todo eso, él va a seguir jugando al igual que los demás", dijo en conferencia de prensa.

Gareth Bale no sumaba minutos con el Real Madrid desde el 22 de enero, en la victoria por 3-1 contra Unionistas de Salamanca en la Copa del Rey como visitante. Incluso, en esa oportunidad, el ex-Tottenham marcó uno de los tantos de su equipo y el tercero en la temporada con la camiseta de la 'Casa Blanca'.

Más allá de su buena actuación contra Osasuna, Gareth Bale no ha jugado constantemente en la temporada por problemas de lesión con el Real Madrid. El británico tan solo tiene 16 partidos disputados y tres goles convertidos en la presente campaña.