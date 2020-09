Bale ganó tres Champions League con Zidane de técnico del Madrid | Fuente: EFE

Gareth Bale está en Londres para cumplir con los últimos requisitos que le permitan oficializar su cesión al Tottenham, empezando a cerrar así su ciclo de siete años en el Real Madrid. No obstante, quien se refirió a su caso fue nada menos que Zinedine Zidane, quien precisó no haber tenido problemas con el galés.

"Hay negociaciones, está en Londres. Son cosas que puedan pasar por distintas circunstancias. No está hecho, no puedo decir más. No hemos tenido problemas, no ha pasado. Lo que ha hecho nadie lo va a discutir. Si hay un cambio solo puedo desearle lo mejor. Gareth es un jugador nuestro y el tema se tiene que cerrar", dijo el DT en rueda de prensa.

Bale tenía dos años más de contrato con el Real Madrid, pero jugó muy poco durante el último curso. Por este motivo se gestó su salida, aunque el francés señaló que la decisión fue del jugador.

"Sabemos el jugador que es y lo que ha hecho en siete años en el Real Madrid. También está lo que quiere hacer el jugador, y yo no puedo entrar en ese asunto. Ha sido espectacular. La vida es así, hay que aceptar las cosas. Ahora estamos otra vez con este tema. Lo más importante es lo que quiera hacer el jugador. Hay que hacer las cosas juntos, y, al final, es el jugador el que elige. No hablé con él”, explicó.

Pese a ser uno de los futbolistas mejores pagos del plantel, Gareth Bale apenas disputó 20 partidos en la temporada pasada y en la recta final no entró en las convocatorias.

"Nunca he tenido problemas con Bale y no ha sido un peso. Hemos tenido dificultades, porque a lo mejor no se jugó como debería, pero no me voy a quitar un peso. Somos 25 jugadores, siempre voy a contar con todos, y lo más importante es que los jugadores compitan", insistió Zidane.