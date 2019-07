James Rodríguez jugó las dos últimas temporadas en el Bayern Munich en condición de préstamo. | Fuente: AFP/Twitter James Rodríguez

Zinedine Zidane evitó dar detalles sobre el futuro de James Rodríguez en el Real Madrid. En conferencia de prensa, el estratega francés aseguró que no tiene como una de sus prioridades definir la situación del mediocampista colombiano al ser preguntado sobre ella. Asimismo, no descartó que puedan haber cambios en la plantilla hasta el cierre del periodo de transferencias.

"No sé lo que va a pasar con James Rodríguez. Estamos entrenando y jugando, así que solo pienso en eso. No estoy pendiente de su situación, estoy acá con mis futbolistas y pensando en lo que estamos haciendo ahora. Los jugadores que tengo son estos y no hay que darle más vueltas, aunque pueden cambiar las cosas hasta el 31 de agosto", dijo.

Por otro lado, Zinedine Zidane explicó el motivo por el cual Gareth Bale no viajó con el Real Madrid a Munich para disputar la Copa Audi. 'Zizou' señaló que se debe a un tema de lesión que coordinaron con el personal médico de la institución.

"Él no ha viajado porque no se sentía bien. Después de hablar con los médicos, lo mejor era que se quedase en Madrid. Se ha quedado entrenando ahí por una decisión conjunta, es algo en lo que hemos quedado yo, él y los doctores", sentenció.