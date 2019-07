Gareth Bale aún no ha tomado una decisión sobre su futuro en relación a la próxima temporada. | Fuente: AFP

El Real Madrid sigue sin resolver la situación de Gareth Bale, pero para Zinedine Zidane él no es un problema. Según el entrenador francés en conferencia de prensa, donde destacó la adaptación del japonés Takefusa Kubo al equipo, no ve al atacante galés como una piedra en el zapato y no ha habido ningún cambio en su situación desde el mes pasado.

"Lo vi bien a Kubo, tiene calidad y la carga de trabajo la está asimilando muy bien. Parece que está con nosotros hace mucho tiempo, pero no puedo decir si jugará mañana. En cuanto a Gareth Bale, él no es un problema y no voy a decir que un jugador lo es. Él tiene contrato y puede pasar de todo, pero no ha cambiado nada con él desde junio", dijo.

Por otro lado, Zinedine Zidane habló sobre los primeros días de trabajo de Eden Hazard en el Real Madrid y aseguró que el belga necesitaba llegar a un club como la 'Casa Blanca'.

"Lo que necesitaba Eden era un club como el Real Madrid para mejorar, pues tenemos algo especial y los futbolistas lo saben. Yo llegué acá con 29 años y mejoré, después de pasar cinco temporadas. Se trata de un jugador determinante y que hace la diferencia, lo ha demostrado y ahora vamos a aprovechar sus cualidades", sentenció.