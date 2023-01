Paraguay venció 2-1 a Argentina | Fuente: Staff Images/CONMEBOL | Fotógrafo: Staff Images/CONMEBOL

Un tanto del central Gilberto Flores y otro del artillero Allan Wlk le permitieron este sábado a Paraguay vencer por 2-1 a Argentina y amargar así el debut del equipo dirigido por Javier Mascherano en la segunda jornada del Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub'20 de Colombia.



La Albirroja, dirigida por Aldo Bobadilla, aprovechó los despistes de su rival y lidera cómoda la zona con cuatro puntos tras haber igualado 1-1 con la anfitriona Colombia en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.



La primera mitad del encuentro estuvo marcada por las imprecisiones y la poca profundidad que tuvieron ambos equipos, que llegaron muy poco a las áreas.



Por el lado de la Albirroja pesó poco Matías Segovia y el balón casi no le llegó a Wlk, mientras que en la Albiceleste el volante Nicolás Paz, del Real Madrid, y Nicolás Vallejo, de Independiente, tampoco estuvieron claros.



Argentina se hizo del balón, pero no fue profunda.



Paraguay, pese a no hacer mucho daño en ataque, logró abrir el marcador cuando el lateral Flores le robó el balón en campo contrario a Perrone y sacó un remate que terminó en el fondo de la portería argentina con la complicidad del guardameta Federico Gomes Gerth.



El empate del equipo de Mascherano, sin embargo, llegó apenas tres minutos después en una gran jugada colectiva en la que Santiago Castro desbordó y mandó un pase desde la izquierda que remató en el centro del área Perrone.



Paraguay, que se defendió bien como ya lo había hecho contra Colombia, estuvo cerca de retomar la ventaja al 41 en una gran jugada entre Wlk y Segovia, que sacó un remate fortísimo que atajó con destreza el portero Gómez.







En la etapa complementaria, Argentina comenzó a atacar mejor, pero fue Paraguay el que consiguió la ventaja al 55 cuando Diego González enganchó en el área y fue derribado por el central Lautaro Di Lollo.



El encargado de convertir la anotación fue Wlk, que al igual que lo había hecho contra Colombia, no titubeó y mandó el balón al fondo de la red de penalti.



El equipo de Mascherano reaccionó pronto y Nicolás Vallejo alertó a Paraguay de lo que su equipo iba a hacer por empatar con un remate que se estrelló en el palo.



La Albiceleste se volcó al ataque e incomodó a la Albirroja, que encontró en el contragolpe una buena arma para hacer daño.



En el cierre del partido, Facundo Buonanotte, jugador argentino recién fichado por el Brighton y quien ingresó en el segundo tiempo por Paz, salió en ambulancia tras un golpe.



Al final Paraguay aguantó la arremetida argentina y se llevó los tres puntos de un partido difícil que dejó como líderes a los dirigidos por Bobadilla.



En la tercera jornada del Grupo A, que se disputará el lunes, Paraguay jugará contra Perú, mientras que Argentina jugará el clásico sudamericano ante Brasil.