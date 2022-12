Ricardo Gareca | Fuente: AFP

Ricardo Gareca, exfutbolista y exentrenador de la Selección Peruana, continúa en búsqueda de un nuevo reto profesional y, por su parte, la selección mexicana está interesada en contar con él luego de que se diera la destitución de Gerardo 'Tata' Martino, según informaron medios de ese país.

Según informó el medio mexicano El Universal, Ricardo Gareca "es uno de los nuevos candidatos que tiene la selección mexicana para tomar las riendas del conjunto azteca de cara a la Copa del Mundo del 2026".

Asimismo, TV Azteca agregó que Ricardo Gareca se encuentra libre y ya con anterioridad había sonado como posibilidad para tomar el cargo de entrenador en Cruz Azul -exequipo que dirigió Juan Reynoso- y en América, pero ninguna de esas ofertas llegó a concretarse.

Gareca y la no clasificación de Perú para el Mundial

El vínculo de Ricardo Gareca con la Selección Peruana llegó a su fin después de 7 años. La ‘bicolor’ cayó en el repechaje intercontinental para Qatar 2022 frente a Australia por la vía de los penales, hecho que le impidió al ‘Tigre’ repetir la clasificación para la Copa del Mundo.

“No he vuelto a ver el partido con Australia, lo tengo fraccionado. Me quedé con los momentos más importantes. No fui a Qatar porque estaba convencido en verlo desde dentro. Al no ser así, no me interesaba ir como espectador”, indicó respecto a su decisión de no acudir a Qatar para presenciar el Mundial.