Ricardo Gareca se pronunció sobre el retiro de Jefferson Farfán | Fuente: EFE

Después de 21 años de actividad profesional, Jefferson Farfán decidió ponerle fina a su carrera como futbolista. Tras lograr el bicampeonato de la Liga 1 con Alianza Lima, el exdelantero optó por colgar los chimpunes.

Sobre este tema se pronunció Ricardo Gareca, el extrenador de la Selección Peruana que fue precisamente en la ‘bicolor’ donde entrenó a Jefferson Farfán. El argentino resaltó la capacidad de la ‘Foquita’.

“Le mandé un mensaje a Jefferson Farfán apenas me enteré de su retiro. Le agradezco mucho. Ha sido uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir en toda la vida”, dijo Ricardo Gareca en entrevista con el canal de YouTube del periodista Horacio Zimmermann.

Jefferson Farfán es el segundo máximo goleador histórico de la Selección Peruana y durante el ciclo de Ricardo Gareca anotó en 10 ocasiones en un total de 44 partidos disputados. Uno de esos tantos fue ante Nueva Zelanda en el repechaje mundialista para Rusia 2018.

Jefferson Farfán marcó 10 goles en la Selección Peruana durante el ciclo de Gareca | Fuente: EFE

Gareca y la no clasificación de Perú para el Mundial

El vínculo de Ricardo Gareca con la Selección Peruana llegó a su fin después de 7 años. La ‘bicolor’ cayó en el repechaje intercontinental para Qatar 2022 frente a Australia por la vía de los penales, hecho que le impidió al ‘Tigre’ repetir la clasificación para la Copa del Mundo.

“No he vuelto a ver el partido con Australia, lo tengo fraccionado. Me quedé con los momentos más importantes. No fui a Qatar porque estaba convencido en verlo desde dentro. Al no ser así, no me interesaba ir como espectador”, indicó respecto a su decisión de no acudir a Qatar para presenciar el Mundial.

¿Dónde dirigirá Ricardo Gareca?

Tras cinco meses de finalizar su contrato con la Selección Peruana, Ricardo Gareca no se ha relacionado a otra institución. En su momento se le vinculó con los equipos nacionales de Chile y Colombia. El entrenador manifestó no descartar ningún escenario para el próximo paso en su carrera.

“Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y dependiendo de lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni (Julio César) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, resaltó.





