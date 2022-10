Ricardo Gareca recordó su paso por la bicolor del 2015 al 2022. | Fuente: AFP

El entrenador argentino Ricardo Gareca regresó al país y habló sobre su paso por la Selección Peruana. Admitió que en algunas ocasiones pudo haber tomado otras decisiones en relación a la bicolor, pero señala que no tiene nada que reprocharse.

“Le di todo al Perú; todo lo que podía darle, se lo di. Reconozco que pude haber tomado alguna otra decisión, pero eso forma parte de la experiencia y uno nunca deja de cometer errores. No tengo nada de reprocharme”, en entrevista a Revista Económica.

Asimismo, el 'Tigre' Gareca dijo que el plantel que lideró en la Selección Peruana "dejó todo" para conseguir su clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“La bronca la tenemos todos, entre jugadores, quienes componemos la Selección y el país por no haber logrado la clasificación. Pero no me puedo quedar detenido en lo que ya no vuelve más, porque forma parte de mi profesión. Se gana o se pierde, hay que salir rápido de la situación para seguir creciendo. Los muchachos lo entregaron todo”, agregó Gareca que participó en un seminario sobre el manejo de grupos.





Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección Peruana. | Fuente: Twitter @DiegoCavero68

¿Independiente quiere a Gareca?

Independiente quiere ser protagonista en la temporada 2023 y la dirigencia de los 'Diablos Rojos' de Avellaneda ya evalúa un cambio en la dirección técnica, por lo cual una de las grandes opciones sería Ricardo Gareca, de acuerdo con información de TyC Sports.

Fabián Doman, flamante presidente de la instituación, tendría pensado en reemplazar a Julio Falcioni en cuanto termine el presente campeonato argentino.

"Los directivos no pierden tiempo y ya le apuntan a un peso pesado para tomar las riendas del equipo en los desafíos de 2023: Ricardo Gareca", señala en la publicación del medio argentino.