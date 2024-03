Richarlison se quiebra al recordar cuadro de depresión: "El psicólogo me salvó la vida"

La depresión no es ajena al fútbol. Muchos profesionales, por diversos motivos, la presentan en algún momento de su carrera, pero muy pocos lo confiesan.

El caso más conocido en los últimos meses es el de Richarlison. El futbolista de Tottenham y la Selección de Brasil confesó, tras la victoria sobre Perú por las Eliminatorias Sudamericanas, que sufrió de depresión tras el Mundial Qatar 2022.

Siete meses después de sus declaraciones, el atacante de 26 años se quebró al recordar los momentos que vivió tras la Copa del Mundo. En declaraciones para ESPN UK, aseguró que estuvo muy cerca de dejar el fútbol profesional tras la eliminación del Scratch ante Croacia.

"Antes de ir a entrenar, prefería volver a casa. Quería volver a mi habitación porque no entendía qué estaba pasando en mi cabeza. Le dije a mi padre que quería rendirme. Que tenía muchas ganas de rendirme. Lo que pasé después de la Copa del Mundo, donde fui descubriendo cosas de gente que vivió conmigo durante más de 7 años, fue una locura”, indicó en un primer instante.

“Llegar a mi padre, la persona que me empujó a perseguir mi sueño, y decirle que me quería rendir. Sufrí muchos ataques después de la Copa del Mundo y a eso se le sumó un problema personal. Me afectó muchísimo. Parecía que era fuerte mentalmente pero en realidad todo colapsó”, complementó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

"El psicólogo me salvó la vida"

En otro momento de la conversación, el exjugador del Watford y de Everton indicó que solo pensaba en cosas negativas y que su psicólogo le salvo la vida. Por ello, recomendó a las personas buscar ayuda.

“Una sesión con mi psicólogo me salvó la vida. Solo pensaba en cosas negativas, en Google solo buscaba cosas negativas, mi cabeza solo quería ver cosas relacionadas con la muerte", confesó en un inicio.

"Hoy puedo decir que busquen un psicólogo si lo necesitan, porque está bueno abrirse y hablar con gente (...) Como jugador, tienes una voz que se escuche y le pido a la gente que busque ayuda. Sabemos los prejuicios que la gente tiene cuando dices que necesitas ayuda psicológica, pero gracias a Dios no siento prejuicios sobre eso nunca más. Hablo de ello porque ha salvado mi vida. Estaba en lo más hondo. Solo los futbolistas saben la presión que tenemos que soportar, no solo dentro del campo, también fuera de él”, finalizó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis