River Plate goleó a Kashima Antlers y se quedó con el tercer puesto del Mundial de Clubes. | Fuente: AFP

Marcó dos goles, fue figura del partido y se despidió de sus compañeros. Gonzalo Martínez jugó su último partido como jugador de River Plate este sábado ante el Kashima Antlers. El talentoso volante ahora se alista para vivir una nueva aventura en la MLS.

El popular 'Pity' Martínez ingresó en el complemento del partido y ayudó al elenco Millonario a quedarse con el tercer puesto del Mundial de Clubes. Marcó un doblete (73', 90+3') y selló el 4-0 definitivo ante el Kashima Antlers.

Ahora el jugador de 25 años dejará River Plate para enrolarse en el Atlanta Unidad de la MLS. Su nuevo equipo pagó la cláusula de recesión valorizada en $17 millones de dólares.

"Me mostraron un montón de cosas... Me costó mucho decidirme. Pero los equipos europeos no se habían animado a contratarme, a poner la cantidad de dinero que quería River, pero este club lo hizo, confió en mí", declaró hace algunos días Gonzalo Martínez sobre la decisión de marcharse a Estados Unidos.