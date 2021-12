Marcelo Gallardo | Fuente: AFP

El último sábado River Plate venció por 4-0 a Colón por el trofeo Campeones de Superliga y, con este resultado, Marcelo Gallardo, entrenador del cuadro 'millonario', alcanzó su título número 14 al mando del equipo.

Tras el encuentro, el 'Muñeco' indicó: "No me fijo en eso, no reparo en esas estadísticas. Sí me moviliza poder seguir estando en este lugar, por la satisfacción que me da ganar, porque es hermoso ganar y más de la forma en que lo hacemos. Estoy feliz por eso más que por lo personal”.

En tanto a los jugadores para la próxima temporada, Gallardo puntualizó: “Queremos seguir potenciándonos más y este cierre es con emociones por los jugadores que completan un ciclo, como Poroto (Lux), Beto (Bologna) y Leo (Ponzio). que es un símbolo de toda esta etapa y cierra una etapa gloriosa”.

Por último, Marcelo Gallardo sostuvo que, tras ganar el último título, a River Plate le costó volver a enfocarse: “Luego de Racing había que seguir jugando , y con los festejos, lesiones y todo un combo que venía, no era fácil. Y más con la incertidumbre sobre mi continuidad. Pero el lunes había que meterse rápido y enfocarse en este partido. Y y lo hicimos”.





