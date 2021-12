@River Plate

River Plate anunció la renovación del técnico Marcelo Gallardo por toda la temporada 2022 y, por su parte, el estratega argentino explicó las razones por las que solo firmó hasta diciembre del próximo año.

"Firmé por un solo año, porque involucrarme en un proceso largo en el que necesitas mucha energía no me iba a hacer bien. Prefiero estímulos cortos para saber cómo la voy llevando. No estaba preparado para un proceso largo", declaró el ‘Muñeco’ en 'TyC Sports', tras hacerse oficial la extensión de su contrato con el equipo en el que debutó a nivel profesional en 1993.

En esas mismas líneas, Marcelo Gallardo, que ha conseguido en los últimos siete años ganar 14 títulos, se mostró alegre y remarcó que al frente del primer equipo “se ganó más de lo que se perdió”.

“Mi decisión la terminé tomando con felicidad, con un rasgo muy sentimental y también por la respuesta que vi en mis jugadores. Hay un combo. Estoy contento de tomar la decisión”, comentó.





River y Gallardo, unidos por la historia

Marcelo Gallardo en este período 2021 logró alzar tres campeonatos como estratega de River Plate, siendo el Trofeo de Campeones el más reciente. Los 'millonarios' obtuvieron la Supercopa de su país y el título de la Liga Profesional de Fútbol, siendo la primera vez que conquistar el torneo doméstico con el 'Muñeco'.

✍️ Esta tarde, en el Monumental, Marcelo Gallardo se reunió con las autoridades del Club encabezadas por el Presidente @JorgeBrito y firmó su contrato con River hasta diciembre de 2022.



¡VAMOS POR MÁS! ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Rss6aPurYg — River Plate (@RiverPlate) December 23, 2021





