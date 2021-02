Marcelo Gallardo puso en duda su continuidad al mando de River Plate con esta frase | Fuente: AFP

Sin duda Marcelo Gallardo se ha convertido en la pieza fundamental que hizo de River Plate un equipo exitoso en los últimos años. Por lo que, para muchos hinchas del cuadro 'millonario', se han encendido las alarmas tras escuchar recientes declaraciones del estratega argentino.

"No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los procesos normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando. No es que voy a tomar una decisión, porque no presiono a nadie, solo quiero que me digan dónde estamos y hacia dónde vamos, si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil", indicó el 'Muñeco' en conferencia de prensa.

En la misma línea, precisó: "Estamos tratando de evaluar posibilidades en mercados que no son fáciles, en momentos que no son fáciles. Dentro de todo tratamos de sostener lo que tenemos, que es valioso, y lo que no podamos sostener, estaremos en condiciones de evaluar posibilidades", sostuvo en tanto a refuerzos.

Sobre el equipo de trabajo, remarcó: "Somos varias personas. A veces es hasta normal que haya deseos de mirar hacia otro lado en las personas o de querer salir. De querer relajarse o resguardarse un poco. Porque somos un montón de personas que trabajamos dentro de la estructura".

"No soy de los que dicen: 'Yo levanto la bandera, vamos para acá'. Tengo que observar a mi alrededor, tratar de conectarme con lo que pasa y a partir de ahí veo comportamientos", finalizó Gallardo.