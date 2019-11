Presidente de River Plate sobre la final de la Copa Libertadores: "En Lima siempre fuimos bien recibidos" | Fuente: AFP - EFE

River Plate vs. Flamengo disputarán la final de la Copa Libertadores en Lima el próximo 23 de noviembre, a pesar del cambio de sede el presidente del cuadro millonario, Rodolfo D'Onofrio, se mostró contento de que el partido se dispute en Perú, ya que siempre fueron bien recibidos.

"Conmebol nos planteó que no iba a ser ida y vuelta. River planteó Montevideo porque era una cercanía para nuestra gente. Flamengo no quería Montevideo. En Paraguay no entrábamos y no quedó otra que ir a Lima. Allí siempre fuimos bien recibidos", expresó D'Onofrio en Fox Sports

Por otro lado, el máximo dirigente de River se refirió a la idea de que Juan Román Riquelme sea presidente de Boca Juniors. "Yo lo reconozco como un gran jugador, enorme jugador. No tengo porqué hablar de sus opiniones. Escuché que iba a ser candidato, me encantaría encontrármelo como presidente de Boca", expresó D'Onofrio en Fox Sports.

Finalmente habló sobre los rumores de que el estratega argentino Marcelo Gallardo diriga a Barcelona. "Sé que lo de Barcelona y el Bayern no es cierto. Gallardo armó un grupo muy unido e hizo muchas cosas, eso debe ser codiciado por todo el mundo", concluyó.