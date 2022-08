River Plate visita a Tigre por la jornada 16 de Liga Profesional 2022. | Fuente: @RiverPlate

River Plate y Tigre medirán fuerzas en el Estadio José Dellagiovanna por la jornada 16 de Liga Profesional. En este compromiso, que promete ser muy atractivo, el 'millonario' tratará de alcanzar la victoria que lo acerque al liderato, mientras que los 'Azules del Norte' buscarán el triunfo para mejorar su situación en la clasificación general.

La tienda de River Plate, tras su última presentación en el torneo argentino donde derrotó por 3-0 a Central Córdoba, tratará de seguir por el mismo camino del triunfo. Los del Monumental están a solo siete puntos del líder, Atlético Tucumán.



Para ello, el cuadro bonaerense, que es dirigido por Marcelo Gallardo, intentará seguir demostrando el gran juego futbolístico con el cual se mantiene sin conocer la derrota desde hace cuatro fechas y así lograr el gran objetivo que es llevarse de vuelta casa los tres puntos en juego.

No obstante, para el conjunto de la banda roja no será un desafío nada fácil, pese a que se presentará a este cotejo con mejores estadísticas que su rival de turno, Tigre. Y es que el 'Matador' hace tres fechas que no puede ganar y en su última presentación cayó 2-1 ante Colón, por lo que tratará en condición de local levantarse y cortar en la competencia su mala racha.

River Plate vs Tigre: horarios en el mundo

Perú: 6:30 p.m

México: 6:30 p.m

Colombia: 6:30 p.m



Ecuador: 6:30 p.m



Chile: 7:30 p.m



Bolivia: 7:30 p.m

Venezuela:7:30 p.m



Argentina: 8:30 p.m



Uruguay: 8:30 p.m



Brasil: 8:30 p.m

📋 Los convocados para visitar este sábado a Tigre por la fecha 16 de la LPF.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/a5CJbXhnZZ — River Plate (@RiverPlate) August 26, 2022

¿Cuándo y a qué hora juega River Plate ante Tigre?



River Plate vs. Tigre chocarán el sábado, 27 de agosto. La contienda está pactada para la 6:30 p.m. (hora peruana ) y tendrá lugar en el Estadio José Dellagiovanna.



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el River Plate vs. Tigre?



El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN, TNT Sports y Star+ en Sudamérica. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe.





