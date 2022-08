Carlos Zambrano tiene contrato en Boca hasta fines de 2022. | Fuente: EFE

Carlos Zambrano buscaba reaparecer en Boca Juniors este fin de semana tras el cruce que tuvo, con posterior sanción, con Darío Benedetto. Sin embargo, el defensa tendría que esperar.

Y es que Carlos Zambrano, zaguero central de Boca Juniors, no ha entrado con el grueso de sus compañeros xeneizes debido a un cuadro de gastroenteritis. Según remarca un breve comunicado del elenco azul y oro que dirige Hugo Ibarra, el internacional con la Selección Peruana "entrenó diferenciado".

Debido a este panorama, la participación de Zambrano en el partido que Boca recibirá a Atlético Tucumán en Buenos Aires está en duda. La presencia del 'León' dependerá de su recuperación en las próximas horas.

El comunicado de Boca Juniors por Carlos Zambrano

#ParteMédico



Carlos Zambrano: entrenó diferenciado en el gimnasio por un cuadro de gastroenteritis.



Cristian Medina: fascitis plantar aguda del pie izquierdo.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/XrcFCxsRnE — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 26, 2022

El cotejo se dará en La Bombonera el domingo 28 de agosto a partir de las 4:00 p.m. hora peruana., en el marco de la jornada 16 de la Liga Profesional.

Hay que tener en cuenta que el exjugador del Schalke 04 y St. Pauli de Alemania fue suspendido dos fechas por la dirigencia xeneize por el cruce que tuvo con Darío Benedetto, su compañero de equipo.

Al término del primer tiempo en el 'Cilindro' de Avellaneda, tanto Carlos Zambrano y el popular 'Pipa' discutieron en el túnel de vestuarios. Así, el delantero argentino le aplicó un duro golpe al peruano, quien no pudo reaccionar.

El zaguero se pronunció la semana pasada por este hecho, el cual fue parte de portadas digitales de medios sudamericanos. Dejó en claro que le sorprendió el golpe que recibió.

La palabra de Zambrano en Boca Juniors

"Fue un 'guantazo', no me lo esperaba. Mis compañeros en Boca nos agarraron de inmediato. Luego, Benedetto me pidió disculpas. Me contuve", dijo.

También, se manifestó por la sanción que le aplicó la dirigencia de Boca Juniors. "No estoy de acuerdo ya que me la estoy llevando gratis. No hice nada. Estoy incómodo, pero solo queda aceptarlo", añadió el futbolista.

