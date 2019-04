Rodolfo D'onofrio, presidente del conjunto 'millonario', reveló que presentó propuesta a Mauricio Macri y no fue rechazada.

Nunca antes pensado. Esta tarde Rodolfo D'onofrio, presidente de River Plate, reveló que mantuvo una conversación con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, acerca de la posibilidad de construir un estadio para el conjunto 'millonario' y Boca Juniors.

"Le pregunté al Presidente: ¿qué pasa si acá hacemos el estadio de River y Boca? Y no me dijo que no", aseguró D'onofrio en una entrevista para TNT Sport. Con esto, el mandatario argentino no descartó la posibilidad de unir a ambos clásicos rivales en un mismo recinto; sin embargo, mucho dependería de los 'xeneizes'.

"No sé si los dirigentes de Boca van a aceptarlo, porque sería una salida que afectaría al sentido de pertenencia al salir de La Boca", aclaró el máximo representante 'millonario'.

El proyecto, para muchos aún inviable, nació una vez que el club de Núñez quisiera construir un nuevo estadio para su equipo de primera división. Para esto, los dirigentes estarían interesados en comprar un terreno cercano que le pertenece al Estado argentino.

"Para un estadio nuevo tenés que pensar en vender el terreno en el que se encuentra el Monumental. A unos 800 metros hay unas tierras en las que se podría hacer un estadio más grande", detalló el titular de River. Es en dicho espacio donde se pensaría construir un complejo de mejor infraestructura para los dos grandes argentinos.

De volverse una realidad, este sería el segundo caso en que dos clásicos rivales comparten estadio. El primero es el San Siro de la Serie A, que alberga al AC Milan y pasa a llamarse Giuseppe Meazza cuando juega el Inter de Milan.