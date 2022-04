Barcelona desmintió desmiente haber negociado con Lewandowski | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

El último ganador del premio The Best en el centro de la noticia. Robert Lewandowski podría darle un giro drástico a su carrera cuando se acerca el final de la actual temporada, pues no renueva aún con Bayern Munich y se le relacionan con clubes que desearían reclutar al ‘9’. ¿El principal? El Barcelona.

La cadena polaca ‘TVP Sports’ daba por sentado que Robert Lewandowski había ya cerrado un acuerdo con Barcelona para ser azulgrana a partir del próximo curso y con vínculo hasta el 2025. Evidentemente un golpe del mercado, pues se trata nada menos de un jugador histórico para el Bayern Munich. Sin embargo, el propio elenco catalán se habría encargado de desmentir esta información.

Según ‘Mundo Deportivo’, la situación es otra, pues Barcelona no tiene nada cerrado con un delantero (cabe apuntar que en la agenda de fichajes también está Erling Haaland) y en el caso particular de Lewandowski, ni siquiera existe una negociación.

¿Lewandowski deja al Bayern por Barcelona?

De acuerdo con el citado medio, el Barça considera al polaco “una opción más” entre las alternativas para reforzar su delantera, que sí es un tema solicitado por Xavi Hernández a pesar del rendimiento que lleva Pierre-Emerick Aubameyang.

Lo concreto es que Robert Lewandowski tiene contrato con Bayern Munich hasta junio del 2023 y a la fecha no aceptó las propuestas de renovación. Los germanos se plantearían vender al atacante de 33 años en el próximo mercado, pues de quedarse un año más se iría como agente libre.

La mencionada fuente, además, apunta que el Barcelona tendría la constancia de que Robert Lewandowski desea ponerle fin a su ciclo en Bayern Munich, club al que pertenece hace ocho temporadas y registra 340 goles en 369 partidos oficiales.





NUESTROS PODCASTS

En esta edición el doctor Elmer Huerta analiza la política covid cero que se aplica en China y está dejando aislada Shangai por el aumento de casos