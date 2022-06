Robert Lewandowski goleador de Polonia. | Fuente: AFP

Robert Lewandowski disputó los partidos de la Liga de Naciones de Europa y tras finalizar su concentración con la Selección de Portugal, tomó sus maletas y viajó para reencontrarse con su familia que ya se encontraba en la casa en Mallorca (España). El inicio de las vacaciones llegó para el aún atacante de Bayern Munich.



A través de sus redes sociales, Lewandowski publicó un video junto a sus hijas en un día de diversión en la pisicina en medio del mercado de fichajes, en el cual es el gran objetivo de Barcelona. Su futuro es una incertidumbre y al parecer su continuidad en el campeón alemán se ve lejano.

El ganador del premio 'The Best' de la FIFA ya le comunició a Bayern Munich su intención de no cumplir su contrato que acaba en 2023.

Hay que indicar, que luego del empate entre Países Bajos y Polonia, el volante neerlandés Frenkie De Jong se pronunció sobre la posible llegada de Lewandowski a Barcelona. “Es un excelente futbolista y uno de los mejores del mundo. La decisión que tome depende de él. Claro que me gustaría que jugara en mi equipo”, señaló para TVP Sports.







Lewandowski quiere irse de Bayern Munich

"Algo ha muerto en mí. Quiero irme del Bayern Munich para buscar nuevas emociones en mi vida. Solo quiero irme del Bayern. La lealtad y el respeto son más importantes que el trabajo, la mejor manera es encontrar una solución para ambas partes", dijo el delantero polaco en ‘Onet Sport’ hace una semana.

Robert Lewandowski comentó que no tiene demasiadas ofertas y, sin citar al Barcelona, sí reconoció que no atenderá a cantos de sirena si no llegan desde "un club específico".

"La lista de clubes interesados en mí no es muy larga. Se habla mucho de un club específico. No estoy considerando otras ofertas", comentó el '9', siendo ese club Barcelona





