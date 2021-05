El goleador del Bayern Munich Robert Lewandowski celebra tras anotar su gol 41 de la temporada | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOF STACHE

Casi 50 años después, la estrella del Bayern Múnich Robert Lewandowski batió el récord de la leyenda Gerd 'Bomber' Müller al alcanzar las 41 dianas en la Bundesliga con un tanto en el último minuto del triunfo 5-2 ante el Augsburgo (13º), este sábado en la última jornada.

El delantero polaco logró la marca 'in extremis' tras un disparo de Leroy Sané, que despejó el arquero Rafal Gikiewicz, al que dribló antes de marcar.

"Tengo la impresión de estar en una película de ciencia ficción. Me he quedado sin voz. Durante noventa minutos intenté marcar y no era capaz, lo he conseguido en el último minuto, con suspense", declaró Lewandowski, que celebró su tanto con una camiseta que decía 'For Ever Gerd'.

Con este tanto superó el récord de 40 dianas que tenía el 'Bombardero' desde la temporada 1971-1972, también con la camiseta del Bayern Múnich.

"He visto a Leroy tirar y creía que sería gol. Fue duro para mí antes pero esperaba una situación así. Agradezco a mi equipo todo lo que ha hecho por ayudarme a marcar este gol, comparto mi récord con ellos, que me han permitido conseguirlo", añadió el jugador de 33 años.





Robert Lewandowski celebra tras salir goleador de la Bundesliga | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTOF STACHE

Se despidió el DT Hansi Flick



El holandés Jeffrey Gouweleeuw en propia puerta (minuto 9), Serge Gnabry (23), Joshua Kimmich (33) y el francés Kingsley Coman (43) habían marcado antes los tantos de la goleada del Bayern Múnich, que festejó su nuevo título de la Bundesliga, el 31º, ante unos simbólicos 250 espectadores.

"Es una gesta increíble, pero creo que una actuación individual de este nivel, un récord así, es una actuación del equipo. Cada miembro se ha puesto al servicio del equipo, incluso 'Lewy' puso sus intereses individuales a un lado", señaló el técnico Hansi Flick, que se despidió del Bayern Múnich tras dos temporadas muy exitosas y que recibió un homenaje.

