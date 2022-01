Robinho en el Milan. | Fuente: AFP

La joven albanesa que fue violada por el futbolista brasileño Robson de Souza 'Robinho', condenado por ello el miércoles por el Tribunal Supremo de Italia, pidió a las mujeres no tener miedo y denunciar ante la Justicia a los agresores.



"Solo denunciando podemos evitar que esto vuelva a ocurrir", señaló la víctima, que no quiso ser identificada, en un mensaje enviado al portal brasileño UOL.



En la nota subrayó que "frente a cada agresor hay otras diez personas listas para ayudar: un amigo, un familiar, un policía competente, un juez, pero sobre todo, la Justicia".



"Aunque no sea totalmente reconfortante, porque el dolor y la rabia nunca se apagará o hará que una vuelva a ser la persona que era antes, la Justicia será reconfortante para otra mujer. Una mujer que puede ser nuestra madre, amiga, hermana o nuestra hija", expresó.



El Supremo italiano confirmó el miércoles la condena a nueve años de prisión del exjugador de Real Madrid, Manchester City y AC Milan, quien actualmente se encuentra en territorio brasileño, por violar a la mujer albanesa, que entonces tenía 23 años.



La violación ocurrió en 2013, cuando Robinho jugaba en el AC Milan, en una discoteca de esa ciudad italiana y en ella participó un amigo suyo, Ricardo Falco, que también fue condenado por ello.



La sentencia es definitiva y no caben más recursos.

Pedirán que Robinho cumpla la pena en Brasil

Sin embargo, la Constitución brasileña prohíbe la extradición de brasileños natos, aunque, eventualmente, las autoridades de ambos países podrían llegar a un acuerdo para el cumplimiento de la pena en Brasil.



El director general de relaciones internacionales y cooperación del Ministerio de Justicia de Italia, Stefano Opilio, dijo en declaraciones al portal brasileño "Ge" que pedirán la ejecución de la pena contra Robinho y su amigo en Brasil.



Asimismo, informó que incluirán el nombre del delantero en la lista roja de la Interpol pidiendo su prisión provisional para que empiece a cumplir la condena, la cual aún tiene que ser homologada por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.



Robinho, exinternacional con la selección brasileña, siempre rechazó las acusaciones y aseguró que el sexo fue consentido.

(Con información de EFE)