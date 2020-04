Francesco Totti con la camiseta de la Roma. | Fuente: AFP

El exjugador italiano Francesco Totti aseguró que al comienzo de su carrera tuvo una propuesta para entrar en las juveniles del Lazio, antes de elegir finalmente al Roma, del que se convirtió en una eterna leyenda.



"Hubo un momento en el que jugaba en el Lodigiani (una escuela de fútbol romana). Tenía ocho años, iba a cumplir nueve en septiembre. Al final de la temporada, el presidente del equipo, Sagramola, llamó a mi madre, mi padre y mi hermano explicando que había dos opciones: Roma o Lazio", contó Totti a última hora del jueves en un directo en Instagram.



"Mi hermano empezó a amenazar a mis padres para que no se atrevieran a decir 'Lazio'. Mi madre no era aficionada del Lazio, pero mi abuelo sí. Mi padre y mi hermano eran aficionados del Roma. Mis tíos eran del Lazio", agregó.



Evidentemente, Totti eligió entrar en los infantiles del Roma y empezó una trayectoria de leyenda, con 25 temporadas vividas como profesional con la camiseta "giallorossa".



"Mi madre tenía claro de qué equipo era aficionado yo y no podía ir en contra de mi voluntad. Al final han y elegimos al Roma, sabían mi posición", dijo Totti, que disputó 786 partidos y marcó 307 goles como romanista, coronándose con un título liguero (2001), dos Copas Italia (2007 y 2008) y dos Supercopas italianas (2001 y 2007).

(Con información de EFE)