El exdelantero del Barcelona, Samuel Eto'o, le envió unas conmovedoras palabras a su excompañero y gran amigo, Ronaldinho, quien se encuentra detenido en Paraguay. Por el cumpleaños de la exestrella del club azulgrana, el camerunés compartió un video a través de sus redes sociales.

"Hola, hermano. No tengo palabras, hermano. No sé ni qué decir. Estamos hablando a ver cómo te podemos animar. Tú, mi hermano; tú, mi amigo. No me puedo imaginar lo que estás pasando. Solo te pido que tengas fuerzas y que reces mucho. Espero que todo se solucione pronto porque eres una buena persona y un buen chico. El 'negro' te quiere mucho y sabes que puedes contar conmigo para todo lo que necesites. Lo que pueda hacer, lo haré. Si no lo puedo hacer, pediré el favor a un amigo", dijo Eto'o en su mensaje.

Acompañando el video, el camerunés lo saludó por su onomástico. "Feliz cumpleaños, hermano", escribió Eto'o, acompañado de emojis de cajas de regalos y corazones. "Cumpleaños de mi hermano, Ronaldinho. Adrenalina", añadió el exjugador del Barcelona.

Ronaldinho y Samuel Eto'o compartieron vestuarios en el club azulgrana. El brasileño jugó en el conjunto catalán desde 2003 hasta 2008, mientras que el camerunés estuvo desde el 2004 hasta el 2009. Ambos lo ganaron todo con el Barcelona.