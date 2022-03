Ronaldinho: "Es difícil cuestionar a Messi" | Fuente: Instagram Ronaldinho

El brasileño Ronaldinho Gaúcho, antigua estrella del Barcelona, aseguró este martes que para él es difícil que alguien le pueda cuestionar algo al astro argentino Lionel Messi, recientemente silbado por los hinchas de su actual equipo, el París Saint Germain (PSG).



"Messi no está ahora en un gran momento, pero para mí es difícil cuestionar a Messi después de todo lo que ha hecho para el fútbol. Yo estoy seguro que pronto volverá a conquistar títulos de nuevo y volverá a ser considerado el mejor del mundo, que para mí no ha dejado de serlo", explicó en la rueda de prensa.



Ronaldinho, ganador del Balón de Oro en 2005 cuando militó en el Barcelona, se encuentra en México para ser investido al Salón de la Fama del fútbol de Pachuca, ciudad ubicada al centro del país.



El campeón del mundo con la selección de Brasil en Corea-Japón 2002 defendió a Messi, quien ha sido criticado por los seguidores del PSG por la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa ante el Real Madrid, y también dio palabras de apoyo al Barcelona.



"El Barça está un momento difícil, ojalá se recupere rápido porque es un club al que le tengo mucho cariño", afirmó.

El exfutbolista brasileño Ronaldinho será investido en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional en Pachuca, estado de Hidalgo | Fuente: EFE

Ronaldinho lamentó actos de violencia en Querétaro

Además, el monarca de la 'Champions' y la Copa Libertadores se dijo sorprendido por la batalla multitudinaria de la semana pasada que dejó 26 heridos en el estadio del Querétaro, con el que jugó en México.



"He visto todo que pasó en Querétaro y para mí es difícil de creer porque he vivido ahí. Jamás imaginé que pasaría algo así, envío un fuerte abrazo a todos los amigos que hecho en Querétaro, espero que dentro de poco puedan tener una vida y fútbol normal", comentó.



Gaúcho señaló que para él ser elegido como un nuevo miembro del Salón de la Fama del Pachuca, en el que están figuras como Pelé y Diego Maradona, es igual de importante que ganar un Balón de Oro.



"La investidura es un momento especial porque estaré en donde está tanta gente importante del medio del fútbol. Para mí es como un gran premio, no cambia nada, es una gran emoción, gran alegría de poder participar en un momento así", sentenció.

Ronaldinho participa hoy en la inauguración de una exposición sobre camisetas deportivas | Fuente: EFE

