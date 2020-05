Ronaldinho jugó en el Milan. | Fuente: AFP

Ronandlinho volvió a se protagonista de un curiosa anécdota. Según el defensa argentino Pablo Álvarez, el astro brasileño le hizo un pedido especial en un choque entre el Milan y Catania de la Serie A.

Álvarez, que actualmente milita en el Arsenal de Argentina, recordó la vez que el mismísimo Ronaldinho le pidió que deje de "pegar". "Tengo una anécdota con Ronaldinho: cuando termina el primer tiempo de un Milan-Catania en San Siro, nos estamos yendo al vestuario y en el túnel se acerca".

"(Ronaldinho) Se saca la camiseta y me dice: 'Tomá, Álvarez. Por favor, no me pegues más'. Y me dio la camiseta", señaló Álvarez que milito en el club italiano entre las campañas 2007/08 y la 2014/15.

El defensa de 36 años admitió que quedó sorprendio por dicho momento con la exestrella de Barcelona. "Era imposible parar a Ronaldinho, estaba en el aire, estaba impecable. De lejos, uno de los mejores jugadores que pudo dar la historia del fútbol".



Álvarez enfrentó en dos ocasiones a Ronaldinho en la Serie A. La primera fue el 14 de abril de 2010 y la otra fue el 18 de septiembre de 2010.