Exjugador de la Premier League: "Cuando vi a Ronaldo por primera vez casi me #$%& encima" | Fuente: Twitter

Andy Cole, uno de los jugadores más importantes en la historia del Manchester United, ha brindado una entrevista sobre su carrera y ahí detalla cómo se sintió cuando le tocó enfrentar al exdelantero brasileño Ronaldo, quien jugaba por el Inter de Milán.

Recuerdo que cuando jugamos contra el Inter de Milán estábamos en el túnel para saltar al campo y vi a Ronaldo. No te voy a mentir, nunca tuve miedo pero ese día casi me #$%& encima, no podía contenerme. Era un jugador que había estado siguiendo durante años. Estamos hablando de un delantero, un verdadero creador de juego. En ese momento me di cuenta de que era una locura, que era surrealista, estaba en el mismo campo que todas estas estrellas de otro mundo", dijo el exatacante inglés en diálogo con Beautiful Game.



En otro momento de la charla, Andy Cole explicó cómo es que habla de Ronaldo ante sus hijos. "Cuando hablo de Ronaldo con mis hijos, me miran como si tuviera tres cabezas. Si no hubiera tenido todas esas lesiones, habría ganado un Balón de Oro detrás de otro. Era un crack auténtico. Por supuesto, podemos decir que Cristiano Ronaldo está al mismo nivel que Ronaldo, pero ambos eran muy diferentes", finalizó.