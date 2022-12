Kylian Mbappe y Ronaldo con la Copa del Mundo | Fuente: AFP vía Getty y CBF

El exdelantero de la selección de Brasil, Ronaldo, es parte de las Leyendas de la FIFA y, como tal, está presente en cada partido del Mundial de Qatar 2022. Una de sus labores es conversar con (y sobre) los mejores jugadores para las cámaras del ente rector del fútbol mundial.

En ese día a día en Qatar, el ídolo del 'Scratch' se refirió a una de las figuras de Francia. "Kylian Mbappe es el mejor jugador del Mundial. Es impresionante y una maravilla verlo jugar. Él siempre va con una potencia mayor. Ahora se juega rápido, pero él lo hace por encima de los demás", dijo.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo



"Kylian Mbappe me recuerda a mí"

Kylian Mbappe es un delantero que se acomoda mucho a salir de contragolpe debido a su rapidez de traslado y de regate con el balón. Sin embargo, lo que impresiona a Ronaldo va más allá. "No es solo la potencia y la velocidad, ¿ya viste dónde pone los balones cuando remata?. Hay cosas de Kylian Mbappe que me recuerdan a mí. Él sabe utilizar los potenciales que tiene. Me impresiona verlo en el campo", agregó.

En lo que va del Mundial, y con 35.3Km/h, Kylian Mbappe tuvo su pico de velocidad ante Polonia por los octavos de final de Qatar 2022. Sin embargo, como dice Ronaldo, ese no es el único atributo del delantero galo, ya que, con cinco goles y dos asistencias, es una de las figuras de la selección de Francia y de esta Copa del Mundo.

19 ANOS DO PENTA! Neste dia, em 2002, @Ronaldo mostrou ao mundo que realmente era um fenômeno, marcou duas vezes e foi o cara na vitória do Brasil por 2 x 0 diante da Alemanha, garantindo a quinta Copa do Mundo da #SeleçãoBrasileira. Quem lembra? 🏆🏆🏆🏆🏆🇧🇷



📸: Divulgação. pic.twitter.com/q7zebzrgRw — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 30, 2021

¿Kylian Mbappe igualará a Ronaldo?

El delantero de la selección de Francia está jugando su segundo Mundial y va por el bicampeonato. En ambas Copas del Mundo, Kylian Mbappe ha sido la figura absoluta de los 'Bleus'; ya que, con sus cuatro goles en Rusia 2018 y los cinco que lleva en Qatar 2022, está a solo seis de igualar a Ronaldo.

El crack brasileño participó de cuatro Mundiales con su selección, pero solo jugó en tres: en Francia 98, anotó cuatro goles; en Corea-Japón, marcó ocho; y, en Alemania 2006, tres. En total, el exdelantero sumó 15 goles en Mundiales, uno menos que Miroslav Klose, el máximo artillero.