Ronaldo fue clave en el último título mundial que consiguió Brasil en 2022. | Fuente: Instagram Ronaldo - EFE

Ronaldo Nazario, leyenda del fútbol brasileño, se mostró partidario de que “un entrenador extranjero” se haga cargo de la selección de Brasil, tras la eliminación en cuartos de Qatar 2022 frente a Croacia, y aseguró que le “encantaría” que fueran “nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho”, aunque recordó que él no “elige”.

“Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa”, dijo.



“Han surgido estos nombres en Brasil, pero no sé si es verdad. No veo un problema con que sea un entrenador extranjero con Brasil. Ahora va a haber una discusión grande sobre el futuro entrenador de Brasil, veo con muy buenos ojos esos nombres”, amplió.



También comentó lo que, para él, le faltó a su selección para poder eliminar a Croacia.



“No supimos perder tiempo en la prórroga tras el gol. Nos faltó ser más listos, es lo único que nos faltó para pasar la eliminatoria”, opinó.







Ronaldo cree que Neymar seguirá

Un Ronaldo que confió en que Neymar vuelva a jugar con Brasil.



“Está muy disgustado con el resultado de Brasil. Es normal que sienta eso ahora mismo, pero estoy seguro de que volverá más fuerte y continuará jugando con Brasil. Todavía es joven y puede jugar la siguiente Copa del Mundo. Estoy orgulloso por cómo mostró su compromiso en los últimos seis meses con Brasil”, comentó.



“Jugó un gran primer partido, sufrió la lesión de tobillo e hizo muchos sacrificios para jugar otra vez con el equipo nacional. Es muy importante para nosotros y espero que vuelva pronto y más fuerte”, completó.



El histórico delantero de Brasil valoró también a la nueva promesa del fútbol de su país, un Endrick al que se le relaciona con el Real Madrid.



“Es un joven talento de Brasil que va a ser muy bueno. Jugó ya de profesional este año y va a ser un gran talento para los próximos años. No sé si está hecho o no con el Real Madrid, ya veremos. Lo que es cierto, es que como es tan joven vamos a disfrutar de él en Brasil un año y medio como mínimo”, aseguró.

(Con información de EFE)





