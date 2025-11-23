Momento insólito en Argentina: plantel de Estudiantes realiza el 'pasillo' de espaldas a Rosario Central

Gracias Estudiantes de La Plata por hablar en nombre de todos los futboleros. pic.twitter.com/AaftWQmEOL — Nadir Ghazal (@turcocarp) November 23, 2025

Los jugadores de Estudiantes de La Plata cumplieron este domingo lo dispuesto por la AFA: realizar el pasillo de campeón a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en el año, pero lo que no esperaban era que el plantel del 'Pincha' hicieran este gesto de espaldas.

En la previa del encuentro que ambos equipos disputan en el estadio Gigante de Arroyito, todos los futbolistas de Estudiantes se dieron la vuelta para no ver a sus colegas del Canalla justo cuando salían al campo de juego.

Estudiantes, presidido por Juan Sebastián Verón, fue el primer club que cuestionó la designación de Central como campeón por decisión de la AFA: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, fue el mensaje que publicaron en su cuenta oficial en X.

La controversia

El último jueves se conoció que Rosario Central, por decisión de la AFA tras una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, fue declarado campeón de Liga por haber terminado en el primer lugar de la tabla anual.

Ángel Di María y dirigentes del elenco rosarino recibieron el trofeo. Esto causó gran malestar entre los demás clubes de la competición, ya que este título se decidió entregar a mitad de la competición y cuando no había sido establecido a inicios de año.