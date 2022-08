Sadio Mané llega a ocupar el puesto de Robert Lewandowski que fichó por Barcelona. | Fuente: AFP

Bayern Munich arrancó este viernes la defensa de su título de la Bundesliga con una visita al Eintracht Frankfurt, flamante campeón de la Europa League y con aspiraciones de hacer una mejor temporada en el torneo doméstico que en la temporada pasada.

El partido representa también el retorno a la Bundesliga de Mario Götze, ahora en la disciplina del Eintracht y en plan de volver a ser el jugador que fue a comienzos de su carrera. Sin embargo, Bayern dejó en claro que ahora es el gran favorito.



Para el Bayern está temporada implica un nuevo comienzo tras la marcha de Robert Lewandowski, fichado por el Barcelona. Precisamente su reemplazante Sadio Mané marcó su primer gol en la Bundesliga.

Primer gol de Sadio Mané con el Bayern Munich en la Bundesliga. Llegó desde el Liverpool. | Fuente: ESPN

Gol de cabeza de Sadio Mané

Bayern Munich fue una aplanadora en el primer tiempo ante el Frankfurt. Acabó ganando 5-0 con goles de Joshua Kimmich, Bnejamin Pavard, Sadio Mané, Jamial Musiala y Serge Gnabry.

El tercer tanto lo anotó el exjugador de Liverpool. A los 29 minutos, Bayern continuó con su juego intenso y recuperó un balón por parte de Kimmich, que se asoció con Gnabry que asistió a Mané que marcó con una buena definición de cabeza.

Recordemos que Mané cerró una etapa en los 'reds' al anotar 16 goles en la última edición en la Premier League.

Bayern llegó a este partido con dos bajas de titulares habituales. Kingsley Coman arrastra una sanción de la temporada anterior y Leon Goretzka tuvo que someterse a una operación de rodilla.

De nuevo es Mané el que gana el balón, Müller pone un gran pase en el área a Gnabry, que mantiene la calma ante Trapp y le bate. pic.twitter.com/tOqSJN5l3R — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 5, 2022

Sadio Mané genera gran expectativa

En la portada de la revista del Bayern para el mes de agosto, aparece de nuevo Mané con el titular: "Una promesa", que indica que las miradas estarán fijas en el mejor jugador africano de 2019 y 2022 (la distinción no fue entregada en 2020 y 2021).

En lo que a él respecta, Mané no reivindica su estatus de estrella del fútbol mundial. "La gente dice eso de mí, pero no me veo como una estrella mundial. Yo solo tengo ganas de formar parte de este equipo", explica Mané de manera modesta.





