Selección de Camerún Sub 17 que clasificó a la Copa Africana de Naciones. | Fuente: Fecafoot - Officiel

Hace dos semanas, la selección de Camerún clasificó a la Copa Africana de Naciones Sub 17, planificada para realizarse en Argelia, tras ganar 2-0 a República del Congo. Sin embargo, gran parte del equipo que lo consiguió, no podrá ser parte del campeonato debido a mentir con su edad.

Samuel Eto'o', exfutbolista y actual presidente de la Federación de Camerún, tiene como objetivo luchar contra la manipulación de datos para participar de categorías juveniles. En ese sentido, expulsó recientemente a 32 futbolistas cuyos resultados médicos fueron distintos a lo que manifestaron, según informó BBC Sport.

Del grupo inicial de 30 convocados, fueron 21 los futbolistas que fallaron en las pruebas de elegibilidad de edad tras las resonancias magnéticas para determinar su edad ósea. En ese sentido, se llamó a la misma cantidad de reemplazantes, pero, de ellos, 11 también fueron descartados.

Previamente, la Federación de Fútbol Camerunés emitió un comunicado en el que manifestó que Samuel Eto'o, presidente de la institución, dio "instrucciones estrictas para poner fin a la manipulación de los registros del estado civil que, en el pasado, empañaron la imagen del fútbol de Camerún. Fecafoot insta a todos los actores, en particular a los educadores, para garantizar que se respeten las edades por categoría”.













Contra el tiempo



La tarea ahora es armar una nueva selección de Camerún Sub 17 que cumpla con la norma de la edad. Y no será fácil, pues el equipo clasificó a la Copa Africana de Naciones Sub 17, que se realizará en poco tiempo.

El torneo está planificado para llevarse a cabo en abril, en Argelia. Los cuatro mejores equipos clasificarán al Mundial Sub 17 2023, que se realizará entre noviembre y diciembre, en Perú.

¿Cómo se determina la edad?

Con la intención de evitar mentiras respecto a la edad, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha implementado el uso de resonancias magnéticas. Lo que se hace es escanear la muñeca del jugador, para determinar el grado, que va del 1 al 6. Este último número implica que la placa de crecimiento se ha fusionado completamente con el hueso, lo que suele pasar entre los 18 y 19 años.

“No es una determinación de edad y un protocolo, sino un protocolo de elegibilidad, que son dos cosas diferentes. Se fusiona a los 18 y 19 años, pero no está grabado en piedra para verlo”, manifestó un miembro del cuerpo médico de la CAF a CNN Sports. Asimismo, aclaró que es imposible determinar la edad exacta, pero sí permite tener una idea del rango etáreo.

Por otro lado, existe también una plataforma de la FIFA conocida como FIFA Connect, que sirve para almacenar los datos de distintas federaciones con un código de indentificación único por jugador. Dicha información no puede ser alterada.