Se retrasa la vuelta del Barcelona al Camp Nou por no obtener licencia para su reapertura

Increïble que sent el millor club del món fem el ridícul amb constants promeses incomplertes.



Ja sabíem que el Camp Nou és una gran obra, per això va ser molt sorprenent veure una campanya publicitària celebrant que el 10 d'agost hi tornaríem malgrat que cap expert en el sector… https://t.co/zqoVmVv9e8