En los últimos días salió a relucir la mala relación que tenía Jorge Sampaoli con algunos elementos de la Selección Argentina durante el Mundial Rusia 2018. Uno de los últimos que habló fue Paulo Dybala, quien señaló que el técnico "ni lo saludaba".

"Yo hablé antes de ir al Mundial, pero desde el día que llegué al predio hasta el día que nos volvimos al país no tuve nada de comunicación. Cero, ni me saludaba. Es raro, vos estás conviviendo en un complejo como en el que estábamos en Rusia, te cruzas muchas veces", declaró Paulo Dybala a Fox Sports.

La 'Joya' tuvo muy pocos minutos de participación en la Copa del Mundo, un tema que le valió muchas criticas a Jorge Sampaoli. El desenlace ya es conocido: Argentina fue eliminada en octavos de final a manos de Francia.

"No quise acercarme. Después las cosas no empezaron a salir, tampoco era fácil para él. Yo no me acerqué. No sé si hubiera estado bien acercarme. Creo que había distancia. Imaginé que podía haber pasado algo conmigo. Todo terminó siendo de la misma manera y me fui a casa”, agregó el jugador de Juventus.