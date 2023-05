Brasil ya no esconde su interés por Carlo Ancelotti: "Estamos haciendo todo dentro de nuestro tiempo"

Ya no oculta su deseo. El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, confirmó que esperará hasta mediados de junio para elegir al próximo técnico de la Selección de Brasil, y se refirió a la situación de Carlo Ancelotti.

En una entrevista con Bein Sports, la máxima autoridad del fútbol brasileño afirmó que está esperando la culminación de LaLiga y cómo se vaya desarrollando la Champions League para empezar un contacto real con el estratega del Real Madrid.

"Me gustaría llegar a finales de mayo diciendo que tal o cual entrenador estará, pero no es así. Tenemos dos fechas FIFA en junio, pero hay finales de competiciones, como el campeonato de España y la Champions League (...) Todo el mundo me pregunta por Ancelotti. En el fútbol, para la afición y para la prensa, todo es para ayer. Estamos haciendo todo dentro de nuestro tiempo, nada precipitado", indicó en un primer momento Rodrigues.

"Trato de ser muy ético. No puedo acercarme a ningún entrenador que tenga contrato con un club. Hemos tratado de ser pacientes y esperar el momento adecuado para tener una conversación, una reunión. Y esto involucrando también a quienes presiden el club y tienen contrato directo. Desde el momento en que recibamos la señal de que también es su voluntad, empezaremos a hablar preparados para lo que puede ser un sí o un no. A partir de ahí tendremos un plan B", complementó el presidente, confirmado así su deseo por tener a Carlo Ancelotti.

¿Por qué Carlo Ancelotti?

Al ser consultado sobre los motivos de la elección de Carlo Ancelotti como candidato principal a ser técnico de Brasil, Rodrigues indicó que cumple con los principales requisitos que busca: digno, correcto y con valores.

"A él llegamos por las conquistas y por ser una persona digna. Comprobamos que es una persona correcta. Seguimos su trabajo no solo como entrenador, sino también como atleta de la selección italiana. Por todo lo que dicen de él los deportistas que trabajan o trabajaron con él, de ser una persona totalmente abierta, culta, que valora y gusta del deportista brasileño, el fútbol brasileño. Es un entrenador que está totalmente en sintonía con nuestros atletas, y lo incluyo", indicó la máxima autoridad de la CBF.

