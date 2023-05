Presidente de LaLiga afirma que le gustaría que Lionel Messi regrese, pero hay que "cumplir control económico"

Palabra oficial. Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este jueves que, a nivel personal, le "gustaría" que volviera Lionel Messi al Barcelona, aunque admitió que la entidad que dirige "no da manga ancha con el control económico sea quien sea" el nombre.

El máximo dirigente de LaLiga analizó la situación económica que atraviesa el Barcelona y que le está impidiendo hacer grandes desembolsos en fichajes, en este caso la posible llegada de Lionel Messi.

"Aquí no se mira si traen la documentación para Messi o Kylian Mbappé. No se mira, como dicen, si para Messi en LaLiga le abren la manga ancha. Lo que es claro es que hay control económico y para incorporar jugadores hay que cumplirlo", dijo Tebas durante la presentación del Informe Económico anual del campeonato 2021-2022.

El Barça tendría que dar salidas y bajar el sueldo de jugadores para lograr la incorporación del delantero argentino.

¿Llega otra vez Messi al Barcelona?

Lionel Messi también tiene una oferta del fútbol árabe. | Fuente: AFP

Asimismo, indicó que "por un lado se puede fichar si hay un equilibrio presupuestario, uno a uno, y para ello el Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado. La otra es la norma del 40 %. En esas dos formas tienen que encajar lo que quieren hacer. Ahí no entramos. Si le cabe uno o siete en ese importe no entramos", manifestó.

"Para ambas debe haber contención del gasto. Hay que hacer cosas creíbles o tendrán que fichar con el 40% del ahorro. No hablamos si es Lionel Messi o no. Me gustaría particularmente que viniera Messi pero en LaLiga no se mira si viene o no", declaró.

Sobre la posibilidad de que el Barcelona no pudiera jugar la Champions League por el caso Negreira y tuviera que buscar ingresos en las fechas de competiciones continentales, Tebas fue tajante.

"Son ellos los que deciden, no hay más. Si tienen que buscar ingresos tendrán que salir fuera a hacer bolos. Si es para tener menos pérdidas me parece bien. Lo que creo es que nadie contempla que esté excluido de la Champions la próxima temporada", concluyó. (EFE)