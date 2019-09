Ter stegen se quejó de su suplencia en la Selección de Alemania y la respuesta no tardó en llegar | Fuente: AFP

Manuel Neuer, meta y capitán la Selección de Alemania, respondió a unas declaraciones de su suplente Marc André ter Stegen, que se quejó de su situación en la Mannschaft, y le sugirió pensar más en el bien grupo.



"Soy un jugador de equipo y siempre pienso en el bien del equipo. No sé si algo así es bueno para el grupo sobre todo cuando se trata de nuestra posición", dijo Neuer en declaraciones al canal Sky.



Neuer desveló que mientras la selección germana había estado concentrada para los partidos contra Holanda e Irlanda del Norte, Ter Stegen no había manifestado su descontento.



Neuer comentó que entendía que quienes no juegan estén descontentos pero señaló que, además de Ter Stegen, hay otros porteros que están esperando sus oportunidades como Kevin Trapp y Bernd Leno.



"Hay muchos porteros muy buenos. La discusión no es justa con respecto a Bernd Leno y Kevin Trapp. Entiendo perfectamente que quien no juega esté insatisfecho pero lo importante es el éxito del equipo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros", recalcó.



"Eso es lo tengo que decir y no quiero decir nada más. No es la primera vez que hace declaraciones de ese tipo", dijo Neuer. (EFE)