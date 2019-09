Marc André ter Stegen y Manuel Neuer pelean por el titularato de la Selección de Alemania. | Fuente: EFE

Marc André ter Stegen fue elegido por el Barcelona como el futbolista a hablar en la conferencia de prensa previa al partido ante Borussia Dortmund por la Champions League. Sin embargo, el portero de la Selección Alemana no recibió preguntas únicamente al partido y fue consultado por las declaraciones hechas recientemente por Manuel Neuer.

Marc André ter Stegen dio a conocer que ya habló con Manuel Neuer sobre este asunto, pero aún consideró que fue injusto lo dicho por el guardameta del Bayern Munich. Asimismo, reiteró sus ganas por ser inicialista en la Selección de Alemania.

"Los futbolistas que no pueden jugar quieren hacerlo, uno no siempre está contento pero así es el fútbol. Tengo expectativas en ser titular en la Selección de Alemania y quiero expresarlas. En los últimos años se puede ver cómo me he compartido y creo que lo que ha dicho Manuel Neuer u otras personas no es justo. Eso es lo que pienso y ya se lo dije a él", dijo.

Todo este asunto surgió de unas declaraciones de Marc André ter Stegen al dar a conocer sus ganas por ser titular en la Selección de Alemania y Manuel Neuer le respondió pidiéndole que piense en el equipo por encima de todo. Ambos podrían volver a verse las caras en la próxima fecha FIFA en los partidos ante Argentina y Estonia.