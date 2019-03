César Luis Menotti afirmó no estar de acuerdo con el llamado de Messi para partidos amistosos frente a Venezuela y Marruecos. | Fuente: AFP OR LICENSORS | Fotógrafo: BENJAMIN CREMEL

César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales, aseguró no estar de acuerdo con la participación de Lionel Messi en los próximos amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Marruecos. ¿Cuál es la razón?

"Me da miedo que Messi juegue. Lo veo con una fatiga emocional importante entre la Champions y la Selección. Lo veo muy cansado. Si él tiene ganas de jugar con Argentina, mejor", fueron las declaraciones un tanto controversiales del ex director técnico argentino para la radio Jogo Bonito FM 94.7.



Asimismo, aseguró que el Barcelona no es "un equipo que juega bien", ya que, a pesar de su condición como lider en la liga española y el pase a cuartos de final por la Champions League, es Messi el que se ha echado "el equipo al hombro" durante la temporada. "Tiene muchas obligaciones y carga emocional; mucha responsabilidad en sus espaldas", sostuvo.

En su opinión, la participación de la 'pulga' en los amistosos no sería buena e incluso resultaría innecesaria. "Estos partidos no tienen trascendencia, no debió ser llamado. Sirven para probar jugadores y que el técnico los vea", aseguró. Lo que causó revuelo en la afición argentina, que ya cuenta los días para ver al crack rosarino con la albiceleste.

La Selección Argentina jugará este viernes ante Venezuela en Madrid en el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, y como visita contra Marruecos el 26 de marzo en el Estadio de Tánger.