César Farias, el venezolano en la Selección de Bolivia. | Fuente: Selección de Bolivia

A través de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el venezolano César Farias fue confirmado como el nuevo entrenador de la Selección de Bolivia rumbo a las Eliminatorias a Qatar 2020.

“Como en cada Comité Ejecutivo hay opiniones diferentes, pero todos queremos una Bolivia en el Mundial y hemos elegido al señor Farías como nuevo seleccionador de Bolivia”, dijo Robert Blanco, vicepresidente de la FBF.

En la FBF confían que la ‘verde’ logre una buena participación en la próxima Copa América, que se desarrollará en Argentina y Colombia

“Si no es para clasificar a un mundial o para hacer un trabajo profundo que quede para las siguientes generaciones, no me interesaría", explicó Farías en su momento.

Farías dirigió interinamente a Bolivia previo a la participación de la Copa América Brasil 2019.