Carlo Ancelotti | Fuente: AFP

Carlo Ancelotti, actual entrenador de Real Madrid, continúa en el radar de la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) para poder asumir el cargo de entrenador de su selección. Por su parte, Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, se refirió a la posibilidad de que el estratega italiano pueda llegar a la 'Canarinha'.

"Ancelotti es unánimemente respeto entre todos los jugadores, no solo Ronaldo Nazario o Vinicius,también todos los que jugaron para él. No solo es el favorito de los jugadores, también parece que lo es de los aficionados porque a cada estadio que voy me preguntan por él", indicó Rodrigues en diálogo con Reuters.

Por otro lado, el directivo de la CBF agregó: "Admiro su honestidad y la manera tan honesta con la que trabaja. Es un entrenador top con grandes éxtios y esperamos que tenga incluso más. Tengamos fe en Dios, esperemos el momento adecuado y veremos si podremos hacerlo posible".

Cabe recordar que Ancelotti todavía tiene contrato con Real Madrid y la CBF no puede pasar por alto. En tal sentido, Rodrigues sostuvo: "Seremos muy éticos en nuestro planteamiento y respetaremos los contratos en vigor. También respetamos mucho el trabajo que realiza cualquier entrenador y su club para llegar hasta ahí y hacer cualquier tipo de planteamiento. Sería una falta de respeto al presidente de los clubes en cuestión".

Ederson Moraes sobre Ancelotti:

¿Brasil no solo piensa en Ancelotti?

Sobre la posibilidad de que un técnico extranjero se convierta en seleccionador de Brasil por primera vez en su historia, el portero brasilero dijo que cualquiera necesitará de tiempo para mostrar e implementar sus ideas y la forma como quiere que el equipo juegue, y que eso exigirá paciencia tanto de dirigentes como de hinchas.

"Pero sabemos de las presiones. Comandar la selección implica exigencias muy grandes y el que asuma tiene que dar respuestas rápido y a veces es posible que eso no ocurra (resultados rápidos)", afirmó. (EFE)