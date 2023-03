Carlo Ancelotti es voceado para dirigir a Brasil. | Fuente: EFE | Fotógrafo: FERNANDO VILLAR

Chances cercanas. El portero Ederson Moraes, jugador del Manchester City y actualmente concentrado con Brasil en la preparación para el amistoso del sábado con Marruecos, consideró este martes como "muy posible" que Carlo Ancelotti pueda asumir como seleccionador de Brasil.

"Hay una gran posibilidad de que él venga. Entonces vamos a buscar ese resultado (el City conquistando la Champions League e impidiéndole el título al Real Madrid de Carlo Ancelotti) para que él venga lo más rápido posible (a la Selección de Brasil)", afirmó el portero en una rueda de prensa que concedió en Tánger, en donde la 'Canarinha' se prepara para el amistoso.

El arquero de Brasil admitió que conversó sobre esa posibilidad con los jugadores del Madrid que también están concentrados con la selección, como lo son Vinicius Júnior y Éder Militao, así como con Casemiro, que también fue pupilo de 'Carletto' en el club español.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Carlo Ancelotti en Brasil y la palabra de Ederson Moraes



Carlo Ancelotti fue titular en el Manchester City. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

"Por lo menos, lo que me dijeron sobre él es que es un entrenador excepcional y que le gusta a todos los del grupo (los jugadores del Real). Se trata de una persona con una carrera muy victoriosa y basta con mirar su currículo", afirmó por las redes de la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF).

Asimismo, el guardameta de los 'ciudadanos' mencionó que "veremos en un futuro si estará aquí o no".

Ederson Moraes también fue interrogado sobre la posibilidad de que Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City, pueda asumir como seleccionador ya que es otro de los nombres con los que se especula, pero fue tajante al descartar la idea.

"Llegué a comentar con él sobre eso y me dijo que no tiene posibilidad porque tiene un contrato, que renovó recientemente por dos temporadas. Dijo que no hay ninguna hipótesis", afirmó el arquero de Brasil.

¿Brasil no solo piensa en Ancelotti?

Indicó también que todos los jugadores esperan que la Confederación anuncie lo más rápido posible el nombre del nuevo seleccionador porque están ansiosos con tantas especulaciones sobre entrenadores brasileros y extranjeros.

Sobre la posibilidad de que un técnico extranjero se convierta en seleccionador de Brasil por primera vez en su historia, el portero dijo que cualquiera necesitará de tiempo para mostrar e implementar sus ideas y la forma como quiere que el equipo juegue, y que eso exigirá paciencia tanto de dirigentes como de hinchas.

"Pero sabemos de las presiones. Comandar la selección implica exigencias muy grandes y el que asuma tiene que dar respuestas rápido y a veces es posible que eso no ocurra (resultados rápidos)", afirmó. (EFE)



NUESTROS PODCAST

Investigadores brasileros encuentran rocas de plástico en una isla remota

La geología de la isla volcánica Trindade de Brasil ha fascinado a los científicos durante años, pero el descubrimiento de rocas hechas de desechos plásticos en este remoto refugio de tortugas está generando alarma.